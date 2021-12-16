高市長陳其邁出席試營運典禮時指出，輕軌新增3站連結到台鐵最重要路段後，不僅未來半年從區間醫療、民生消費、會展、百貨公司到觀光，讓交通更方便。（石秀華攝）

高市長陳其邁和副市長林欽榮搭乘輕軌新增3站的試營運體驗，陳其邁滿意地看著行進列車的車外風光。（石秀華攝）

高市長陳其邁和副市長林欽榮搭乘輕軌新增3站的試營運體驗，陳其邁滿意地看著行進列車的車外風光。（石秀華攝）

高雄環狀輕軌新增C18鼓山站、C19馬卡道站至C20站美術館路段今（16）日下午試營運啟航，加入營運行列後，輕軌列車將可開到美術館站，營運路線從23站擴增至26站，市長陳其邁出席啟航典禮時公布，即日起至明年1月2日輕軌全線免費搭乘，陳其邁隨後搭乘列車體驗試航，欣賞沿途3站風光，在車中頻點頭稱讚！

輕軌從C17的鼓山區公所站延伸至C18的鼓山站、C19馬卡道站至C20的台鐵美術館路段，路網將從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，營運路線也由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍由現行23站增為26站。

高市捷運局今天下午舉行輕軌新增C18鼓山站、C19馬卡道站至C20站美術館路段的試營運啟航，市長陳其邁致詞時指出，輕軌在春節、國慶煙火的運量達5萬，平日有1萬，假日達2萬，當場宣布輕軌從今天開始到明年1月2日全線都是免費的好消息，還當場向捷運局長吳義隆求證，說這免費措施應該沒有錯吧，市長若講錯話，話就收不回來了，引起在場人士哄堂大笑。

陳其邁說，輕軌新增3站為內惟和中鼓山最重要的環節，連結到台鐵的最重要的路段後，不僅未來半年從區間醫療、民生消費、會展、百貨公司到觀光，讓交通更方便，也連結市民的感情，綠園道綠化的建設也展現高雄宜居城市、永續發展最重要的市政建設。

陳其邁表示，相信輕軌未來最大交通的挑戰就是跨年和台灣燈會，此部分未來會增購4輛輕軌列車，投入跨年疏運，在尖峰時段縮短5分鐘，時間延長到凌晨2點，並協調台鐵加開7班列車次的因應，旅客可藉由輕軌C20美術館站轉乘台鐵。