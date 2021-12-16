日本財務省16日公布，11月出口額年增20.5％至7兆3670億日圓，連續九個月走高。由於零組件短缺導致減產的影響減弱，出口成長率三個月來首次轉強。

另外，原油漲價及日圓走低的影響，進口額比去年同期增加43.8％，至8兆3218億日圓，創下歷史新高。

11月貿易收支為逆差9547億日圓，連續四個月出現貿易逆差。

從各地區的出口成長來看，11月對中國出口增長16％，向亞洲出口成長24.7％。對美國出口增加10％，對歐盟（EU）出口增長16.4％。