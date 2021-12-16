萬海航運（2615）今（16）日舉行「穩春輪」及「承春輪」線上命名儀式暨公益捐贈，二艘船舶皆為2038TEU系列貨櫃輪，其中穩春輪將率先於20日於廣州文沖船廠交付，即將投入萬海航運韓國－越南航線，提供客戶優質運送服務。

本次新船命名儀式，鑑於防疫考量，以線上視訊會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。命名儀式特別邀請紐威技術服務（廣州）深圳分公司資深採購經理陳仙梅與富盈寰宇商貿(上海)有限公司廣州分公司採購經理林燕，分別擔任「WAN HAI 291穩春輪」及「WAN HAI 292承春輪」的命名人，在命名人的祝福及見證之下，儀式圓滿結束。

穩春輪、承春輪皆為萬海委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船，整個2038TEU系列貨櫃輪共有12艘船，這兩艘是第八、第九艘交付的船舶，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23802噸，航速20.66節。此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

此系列船舶獲「智能船舶」認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

萬海秉持「We carry，We care」的理念，期盼將愛心傳遞到需要幫助的地方，今日以簡單隆重線上模式舉行命名儀式，樽節費用安排慈善公益，分別捐贈物資給河南省兒童希望救助基金會－北京助醫小家與海南省海南八福公益基金會。