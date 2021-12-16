NFT（非同質化代幣）無疑是2022年最夯的科技名詞，LINE總部16日宣布，將成立LINE NEXT，專注於創新技術並擴大發展全球NFT生態圈，將分別在韓國、美國設立營運據點，將以LINE區塊鏈以及NFT業務為基礎，打造全新、易於操作的NFT交易平台，讓全球的企業與創作者發展生態圈，並讓一般用戶交易NFT更便利。

NFT是一種獨一無二的數位資產，運用區塊鏈技術來追蹤所有權。且不侷限為平面，可為影音及Gif動圖等形式存在，所有的發行紀錄、創作者、購買紀錄等都會被上鏈保存，鏈上資訊匿名、交易過程透明、可登記獨一無二所有權，以確保其真實性。

NFT在各界名人帶動下熱潮快速延燒，且搭上元宇宙（metaverse）話題，讓NFT更具想像力。在Web3.0帶來網際網路新一波革命的同時，NFT將成為區塊鏈技術中快速成長的巨型應用，且將為數位資產的擁有全帶來突破性的改變，並成為實現Web3世界的關鍵基礎。Web3.0的世界中，資產的擁有證明將變成NFT來儲存，並取代傳統證明。

LINE近年來投入區塊鏈技術，從LINE Blockchain Lab團隊成立以來，LINE已成功發行加密資產LINK，並在日本經營LINE BITMAX，同時也在全球經營BITFRONT加密資產交易所。

此外，LINE也推出區塊鏈服務專用開發者平台LINE Blockchain Developers，在日本試行Beta版的NFT市場，讓用戶能在LINE BITMAX Wallet中交易NFT。LINE表示，迄今已吸引在IP、內容、遊戲等多元領域的區塊鏈夥伴，在LINE區塊鏈上發行超過130萬個NFTs。

而LINE成立LINE NEXT，將聚焦打造NFT生態圈，同時宣布任命LINE App Products與LINE Fintech Company產品長高永受擔任LINE NEXT執行長。高永受表示，NFT的技術架構將顛覆既有的數位版圖，包括從內容、遊戲、社群到商務面向，帶來全新的用戶體驗。

高永受表示，接下來將攜手全球夥伴，韓國據點將專注在全球NFT平台策略，美國據點則聚焦在NFT業務。接下來將以LINE區塊鏈與NFT業務為基礎，打造操作簡單的NFT交易平台，支援全球企業與創作者建立NFT市場、發展社群與生態圈，以利一般用戶交易NFT。