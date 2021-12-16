證券分析師趙彭博表示，美國聯準會（Fed）會議暗示2022年恐將升息三次，不過，隨不確定因素消除後，美股四大指數15日就同步翻紅大漲，那斯達克指數更勁揚2.15％，台積電ADR也上漲了3.53％，激勵台股16日開高走高，終場上漲125.64點，收在17785.74點，一舉突破月線、10日線與5日線，成交值也放大至3千億元以上；櫃買指數表現更為突出，再創14年來新高。

類股方面，半導體重回市場主流，除聯發科16日大漲30元外，權值股台積電早盤也上演秒填息行情，終場上漲8元，收盤價為605元。

此外，中小族群方面，仍以元宇宙題材股表現最佳，中光電、晶宏、康全電訊，鈺創、創惟亮燈張停；至於低軌衛星族群中，昇達科也再度攻漲停，帶動昇貿、華通、康舒等相關個股皆以上漲作收。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，股價16日衝高後漲多拉回整理，研判下檔於23.3元左右具有強力支撐，後續若未跌破則可續抱。

展望後市，櫃買指數16日表現強勢，加上低軌衛星、元宇宙等做夢題材再起漲勢，預期具有題材及業績的中小族群個股，將有望成為下一步選股的重中之重。