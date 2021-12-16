逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日向上跳空攻克月線，但近期格局以個股表現為主，指數不易大漲大跌，具業績題材支撐的標的較易吸引買盤進駐，譬如智易、聯強等。盤面上除電子商務股歐買尬為指標的遊戲族群持續反彈，矽力-KY、譜瑞-KY、祥碩、力旺等高價股也在守住短期低點後展開反攻，列為盤勢重要觀察指標。

此外，本周納入投資組合的建舜電11月營收年增38.13％，且訂單能見度到明年第二季，惟短線漲多，衝高可先獲利出場。