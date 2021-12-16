逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:592021/12/16 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日向上跳空攻克月線，但近期格局以個股表現為主，指數不易大漲大跌，具業績題材支撐的標的較易吸引買盤進駐，譬如智易、聯強等。盤面上除電子商務股歐買尬為指標的遊戲族群持續反彈，矽力-KY、譜瑞-KY、祥碩、力旺等高價股也在守住短期低點後展開反攻，列為盤勢重要觀察指標。 此外，本周納入投資組合的建舜電11月營收年增38.13％，且訂單能見度到明年第二季，惟短線漲多，衝高可先獲利出場。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 #聯強 #歐買尬 #譜瑞-KY #祥碩 #矽力-KY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 18:092021/12/14 財經 逐洞賽｜證券分析師林鈺凱 18:092021/12/14 財經 今日股市備忘錄 04:102021/12/14 證券．權證 資金湧入 12檔銅板股狂歡 04:102021/12/15 證券．權證 30檔上市櫃股價 創今年新高 04:102021/12/16 證券．權證 聯強等30檔上市櫃股 股價創今年新高 17:502021/12/15 財經 遊戲股漲翻天 歐買尬最搶眼 04:102021/12/16 證券．權證 花旗環球：半導體高峰還早 04:102021/12/16 財經要聞 世錦賽第二輪開打 小戴迎戰俄妞 04:102021/12/14 運動天地 作帳行情燒 13檔股海明燈亮 04:102021/12/14 證券．權證 花旗環球：半導體景氣觸頂還早 精選七大指標股 09:022021/12/16 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 百年老店1年換3董座 股價暴跌！謝金河喊話：這個人不能再躲了 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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