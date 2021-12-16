經濟弱勢門檻也要跟著通膨拉高。金管會16日宣布修正保險業辦理微型保單應注意事項，將可投保的經濟弱勢門檻放寬，由原本單身年收入不逾35萬元、夫妻合計年收入70萬元，修正為單身年收入未逾42.3萬元、夫妻合計84.6萬元，即算可投保微型保單的經濟弱勢族群。

保險局副局長林志憲表示，這是考慮到通膨因素，及經濟弱勢者多半是靠薪資收入，所以將微型保單的投保門檻，改為「綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額的合計數」作為上限，藉由與所得稅法連結，反映物價上漲對經濟弱勢者所得的影響，並可擴大微型保險所涵蓋的經濟弱勢者範圍。

微型保單是金管會鼓勵保險業推出，針對經濟弱勢族群提供保費便宜的最基本保障，以免意外來臨時，弱勢家庭連最起碼的喪葬費用及維持日常生活的經費都沒有，因此微型保單多是一年期壽險或意外險，附加實支實付醫療，身故保額合計不逾50萬元、傷害醫療則是3萬元。

且因為具有公益性質，各保險公司多半與地方政府或公益團體合作，捐贈徵型保單的保費，提供弱勢族群保障。

林志憲表示，從2009年推出此政策，至今微型保單累計承保110.8萬人次，目前有效契約被保險人有54.9萬人，其中依單身年收入低於35萬元承保者僅占0.88％、夫妻合計收入不逾70萬元者占0.66％，占比都極低，因此期望提高年收入門檻後，可擴大占比，讓微型保單協助更多人。

新的規定即日起生效，依財政部2022年綜合所得稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額合計數，單身年收入上限是42.3萬元，夫妻合計就是84.6萬元，比原本的35萬元、70萬元，增幅近20.9％，可投保人數應會增加。