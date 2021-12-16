日本東京都今天確認一例在自家隔離時發病的Omicron變異株病例，是首例非機場檢疫掌握的病例。不過，日本政府認為此例在自家隔離，也匡列特定密切接觸者，未發生社區感染。

日本每日新聞報導，東京都內今天確認出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株Omicron感染病例，這是日本首度在機場檢疫以外的地區確認Omicron確診病例。

日本放送協會（NHK）報導，這名從海外返回日本後在自家隔離的20多歲女性，今天確診感染Omicron變異株。這名女性患者的密切接觸者之一也被確診COVID-19，至於是否是Omicron變異株仍待進一步分析。

這名20多歲女性是在本月8日從美國返回日本，入境日本時接受病毒篩檢呈現陰性，但在自家隔離時的9日出現發燒症狀。

這名女性在13日確診COVID-19，經過東京都健康安全研究中心進行基因解析後，在今天確認感染Omicron變異株。

日本內閣官房長官松野博一在下午記者會上說，現階段在日本確認感染Omicron變異株的患者，基本上都是在邊境被掌握，並採取適當的因應措施。

松野說，今天確診感染Omicron變異株的患者，是在自家隔離期間被確認，已匡列特定密切接觸者，所以並未發生社區感染。