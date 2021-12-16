第28屆關懷盃在花蓮開打，開幕典禮上播放已故職棒退役球星「輝老大」王光輝棒球身影。（王志偉攝）

原棒協啟動獎學金計畫，透過企業及社會各界獎助學金的募集，讓更多資源和希望送進原鄉棒球隊。今在關懷盃開幕典禮上，也進行首屆獎助學金頒獎。（王志偉攝）

第28屆關懷盃棒球邀請賽今起至19日起在花蓮開打，球場上播放已故職棒退役球星「輝老大」王光輝棒球歲月，出席開幕活動的副總統賴清德表示相當感動，台灣棒球發展就是前輩一棒接一棒打下的基礎，也勉勵小球員們在場上充分發揮球技，勇敢追逐棒球夢！

由中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）舉辦的關懷盃棒球邀請賽，每年底在台東、花蓮輪流舉辦，自1994年起開打，為現存最悠久的學生棒球賽事，也稱「迷你版台灣職棒」。

16日至19日在花蓮國福、大本、德興及平和國中棒球場等地登場。本屆有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，其中花蓮太巴塱、宜蘭三星國小連續28年全勤參加。

今下午在花蓮德興棒球場的開幕活動，原棒協理事長林智勝、副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）及花蓮縣府教育處代理處長饒忠等人都出席力挺。

賴清德說，希望小球員們在關懷盃場上充分發揮球技，並珍惜前輩一棒接一棒打下的基礎，也謝謝已故職棒選手「輝老大」王光輝，對職棒的奉獻及原鄉棒球的付出。

他說，感謝原棒協連續2年排除疫情等各項困難，如期舉辦關懷盃，關心原住民朋友的棒球運動，棒球有助人格養成，期許小選手們「永不放棄、永不氣餒」，追逐棒球夢，追求勝負，也能注意當中所帶給自己的影響及成長。

花蓮為因病過世的職棒退役球星「輝老大」王光輝的故鄉，此次也特別安排「王光輝感恩系列活動」，並將在賽事期間於花蓮縣立德興棒球場入口設置「關懷盃光輝歲月展」，邀請大家一起回憶王光輝的「光輝歲月」。