有些人對自己很大方，但卻對別人很小氣，有的人則是對自己很節省，不過對他人卻格外大方。《搜狐網》近日分享3個最節省的生肖女，她們把錢存下來，全部都奉獻給家人，可說是最佳賢內助，也是丈夫的貴人。

1.生肖猴

屬猴女個性幽默又樂觀，偶時又有些多變，看似喜歡往外跑的她們，其實對家庭非常有責任感，平時對自己很節省，不過很捨得為家人花錢，她們一生都為了家庭奉獻，就是希望把最好的留給家人，自己吃粗茶淡飯，存起來的錢都用於家庭開銷。

2.生肖馬

屬馬女無論幾歲都能旺夫，她們對生活很少抱怨，總是抱著感恩的心，結婚後她們非常關愛自己的丈夫，就算自己賺錢能力較強，也不會嫌棄對方，而丈夫的後半生有妻子的照顧，人生也過得非常順遂，而屬馬女賺到錢後，基本上都會存起來，以便未來不時之需，因此夫妻倆的晚年生活也不用操心，屬馬女宛如丈夫的貴人。

3.生肖鼠

屬鼠女心思很細膩，她們結婚以後，總是為家人著想，用盡心力照顧老公和家人，希望可以讓生活過得更好，但有時卻得不到老公的理解，因為擔心浪費錢而碎念幾句，反而被另一半嫌棄很囉唆，而且時間一久，丈夫甚至會把她們的付出當作理所當然，使屬鼠女家中地位得不到重視。