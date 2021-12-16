「2021海峽兩岸大千文化藝術交流活動」近日正於四川內江舉行，內江是國畫大師張大千的故鄉，而他晚年定居台灣，使得大千文化成為台灣與內江的文化、經濟橋樑。今年的大千文化藝術交流活動，則有新地標「歐豪年藝術館」正式開館，以及海峽兩岸書畫作品邀請展等活動。

歐豪年藝術館16日於內江正式開館，他是兩岸知名的嶺南派藝術家，且早年與大千先生相逢於美國，筆會交往，成為忘年之交，傳為藝壇佳話。內江繼2012年建成張大千美術館後，今年也設立了歐豪年藝術館，座落於大千園內，與魏明倫碑文館和邱笑秋藝術館並肩坐落，並與山頂的張大千美術館相望。

新開幕的歐豪年藝術館內，不僅展示了歐豪年各時期的代表作，也展陳有張大千、黃君璧、謝稚柳等當代大家的真跡，169幅書畫作品均為歐豪年所捐贈，透過書畫、信箋、照片，展示歐豪年的創作歷程、藝術成就，以及歐豪年與張大千的友誼。

展廳中有歐豪年的山水、人物、花鳥等作品，其中《荷塘月色》最受矚目，藉頌荷的高潔展現「先憂後樂」的情懷；此外，與歐豪年的《水流心不兢》相對應的，是張大千贈予歐豪年的手書「造化在手，豪年道兄才一落筆，便覺宇宙萬物，莫不奔赴腕下，無所遁形，真所謂造物同工也，頃者展出，敬書數語，以志景慕」。

「忘年之交」展區更展示了歐豪年與張大千的藝術淵源與友誼，包括兩人的蠟像，以及張大千扇面山水《清溪垂釣》、《高士圖》等作品。藉著內江歐豪年藝術館的開館，也將內江與台灣的大千淵源與脈絡更綿長延展。