臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入光寶科（2301）、台半（5425），並刪除裕隆（2201）、正崴（2392）。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤生效。