占水泥成本四分之一的煤炭價格，先前飆漲，加上運費成本增加，擋不住了！國內水泥價格恐面臨調漲。國內預拌混凝土公會16日指出，已有部分預拌混凝土廠反映，已被水泥廠通知要漲價，每噸約漲150-200元，調幅在5％以上。

不止漲價，由於需求增加，預拌混凝土公會指出，目前市場水泥供貨吃緊，預拌混凝土廠庫存量下降，水泥供需已出現緊繃，部分預拌混凝土反映甚至買不到水泥。

台灣區水泥公會統計，目前國內水泥市場每年供給量約在1150萬噸上下，主要生產水泥廠以台泥、亞泥、信大水泥、幸福、潤泰等為主，國內水泥廠的產量約占市場的八成、國外進口水泥則占20％。

近年來，台商回流，科技廠辦案量增加、科技園區開發速度加快，以及房地產市場景氣活絡下，台灣區水泥公會統計，2020年國內水泥銷售約達1200萬噸左右，年增6％；今年，預估需求量還會成長。

市場指出，由於國內水泥廠目前只有台泥、亞泥及信大水泥、潤泰、幸福及東南等幾家生產，加上政府為環保、減碳，要求水泥廠逐年減量生產，產能有限，因此這幾年，進口水泥的數量一直在逐年增加，而今年以來，全球船運價格飆漲；進口水泥價格因此有漲價空間，國內水泥廠在產 能有限、需求增加下，又有原料成本增加的壓力下，自然不得不隨市場機制、反映成本進行調漲。

水泥業者分析，今年以來，煤碳價格漲了約一倍；全球運費更是倍數增加；而內陸運輸先前也因油價上漲、人力成本增加等因素，出現不小的漲幅。這些「萬物皆漲」下，營運確實面臨不小的壓力。

預拌混凝土公會指出，先前水泥每噸約在2500元上下，許多會員廠商已接到調漲通知，明年起，每噸將會調漲到2650元上下。

對於主要原料水泥價格調漲，預拌混凝土公會指出，面對水泥、爐石等主要原料價格可能調漲，公會已要求會員廠商，短期仍以觀望、自行吸收、不調漲為主。