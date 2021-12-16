國發基金創業天使投資方案至今實際投資逾23億元、帶動民間共同投資超過50億元，國發會主委龔明鑫表示，此項方案將沒有投資資金的上限，新創事業若有資金上的需求，「國發基金框列100億元都不是問題！」

創業天使投資方案的投資標的為創設三至五年以內的早期新創事業，龔明鑫表示，此項方案是台灣最重要的新創扶持計畫，大方向上與民間資金合作，經過多年來的推動，民間投資已比國發基金還多，反映了民間資金對國發基金的投資審議過程相當肯定，「民間資金MATCH進來，加上業者的MENTOR角色」，在資金之外還有技術資源，或市場方的機會，早期新創創業成功的機會提升。

國發會16日舉行創業天使投資方案投資成果發表，執行單位創投公會最新統計，創業天使投資方案自107年5月正式啟動以來，成功營造早期天使投資環境，推動及至今年11月底，已通過投資163家新創事業通過投資決議，申請投資案核准通過率為66.53％。

就投資金額來看，國發基金核准投資約23.25億元，帶動天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約52.68億元，促進新創產業總投資金額則逾75.93億元。創投公會指出，此項方案投資產業涵蓋資通訊應用、邊緣運算、資安、區塊 鏈、預防醫學、電子商務、文創休閒、人工智慧、線上教育、生技醫材、農業科技、綠能環保等產業。

創投公會理事長邱德成指出，雖然投資早期新創風險較高，但陪伴新創從小做到大，最後進入資本市場成為獨角獸，就是創投的使命，因此將全力整合投資人資源，支持新創事業發展。