趙宇鎮透露1週內劇組曾進行3次PCR檢測。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Happiness毒樓》上週圓滿完結，主演韓孝周、朴炯植、趙宇鎮抽空接受台媒越洋聯訪， 朴炯植在首集中有場跑到學校頂樓，被韓孝周一把推下樓，還有2人一起坐在屋頂的畫面，朴炯植透露「我實際上是吊著鋼絲，從學校建築物直接墜落」，並笑曝「導演還說觀眾可能會以為是CG特效，對我的辛苦付出感到抱歉」，韓孝周則表示「比想像中還要高，所以滿害怕的，但很快就適應了，所以之後也很自在地倚靠著鋼絲安全地完成拍攝」。

被問到現實生活中若遇到像劇中那樣傳染病肆虐、到處出現喪屍的狀況，有沒有信心活下去？ 韓孝周與劇中愛出頭的個性相反，她會選擇乖乖隔離在家，認為自己的生存機率應該有80至90％左右，笑喊「一動也不動就能好好活著，應該也算是種生存技巧吧」，朴炯植不忘提醒「奉勸各位千萬別想著和喪屍鬥。可以的話，封鎖他們的行動，讓他們無法移動到其他地方，並立即向周圍求援。畢竟現實和電視劇、電影不一樣」。趙宇鎮則謙虛說：「相較於孝周與炯植的老實感與察言觀色的能力，我實在沒有比這2位更會生存的自信。」

韓孝周在劇中飾演機智且膽量大的警察特攻隊王牌隊員「尹新春」，她說除了新春果斷的性格與她比較不同外，其他包括年齡跟愛吃等都十分相似，「感覺就像是以我原本的樣子去演出」，戲外她也是非常樂於挑戰的類型，「人生中最大的挑戰就是成為演員這件事，從此之後都是以挑戰的心態去面對每一個作品，先前拍攝美國電視劇《絆腳石行動》，因為所有的籌劃及拍攝都在海外進行，對我來說就是個很大的挑戰。」

朴炯植飾演的鄭伊賢因膝蓋負傷而放棄棒球選手生涯，成為了重案組刑警，被問到若不當演員，覺得自己會從事什麼行業，偶像團體出身後的他說自己完全無法想像，「如果我不是演藝人員，應該有很大的機率會成為劍道老師，但是我從學生時代開始就很喜歡音樂，我想或許最終還是會回到這條路上吧」。 而退伍後重回劇組，他也坦言不只是攝影機，連對拍攝現場都很陌生，幸好逐漸適應， 並笑說「不過因為在軍中力氣變得比較大，這點對武打戲非常有幫助」。

該劇的傳染病背景與目前新冠肺炎的疫情類似，趙宇鎮也透露最近與其他演員們最常聊到的就是「參與作品的機會變得更加珍貴了」，必須更加用心拍攝，也相當慶幸他們的行程並無受到影響，也提到「停止拍攝時，手部消毒與戴上口罩是我在確認拍攝成果之前的必經過程，為的不只是我自己，還有一起作業的所有人們」，還曾在1週內進行3次PCR檢測。該劇全12集愛奇藝國際版獨播。