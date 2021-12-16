2018年空軍F-16戰機飛官吳彥霆執行漢光演習任務，撞上基隆、新北交界的五分山殉職。吳的父母提出國賠，向法官泣訴，兒子2度要求爬高被拒，致戰機高速撞山機毀人亡，事後收屍，僅得零星12屍塊，難以拼湊大體。台北地方法院認定國防部空軍司令部管理疏失，判令須償扶養費及精神慰撫金共466萬4655元。對此，空軍表示尊重判決，目前正針對慰撫金、撫養費這部分的敗訴事項，研擬提出上訴事宜。

去年監委調查後，發現空軍戰管中心主任區劍飛等5人在任務前，未查看要旨命令，不知「全程不得低於地障以上2000呎」的安全規定，導致吳彥霆兩度請求爬升，直到通過目標後左轉140度19秒後才允許，導致戰機撞山，違失情節重大且明確，通過彈劾。

吳彥霆的父母提告向國防部空軍司令部請求國家賠償，各求償1089萬多元、1110萬多元；台北地方法院審理後認定空軍司令部有疏失，扣除撫恤金後，判空軍司令部應賠償吳父222萬4748元、吳母243萬9907元。可上訴。