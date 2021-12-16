美國智庫專家15日指出，由於美國民航機構認定，特定頻率的5G訊號會對航空機系統造成影響，規定在受到該類訊號干擾時，不得使用對儀器飛行至關重要的無線電高度儀（Radio Altimeter），導致美國電信商於2022年1月開通新5G服務後，將嚴重影響美國國內航班的運作。

美國聯邦航空總署（FAA）認定，在機場附近的5G行動通信基地臺，會對航空機的無線電高度儀造成影響，因此下令所有商業或私人航班在受到5G訊號干擾時，不得參照無線電高度儀進行飛行，該指令預計2022年1月4日生效。

由於美國無線業者暨寬頻巨擘AT&T和該國最大電信商威瑞森公司（Verizon）將於1月5日開通5G服務，代表若聯邦航空總署未在數週內修改命令，當天起全美航空業都會受到影響，整年可能影響達50萬航班，迫使其繞道、改降其他機場甚至面臨取消。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）指出，無線電高度儀對飛航安全至關重要，尤其在天氣不佳或深夜航班準備降落時，若該儀器出現問題，將導致錯誤資料對飛機的整體系統造成影響，可能導致「災難性後果」。

湯普森表示，更換現有高度儀、改變5G頻率或降低行動通信基地臺的功率，都能最大程度地減少干擾問題，不過全面更換無線電高度儀可能需要10年，AT&T和威瑞森也難以改變現有5G頻率，長時間降低基地臺功率又會影響5G技術發展，不利於與中國大陸等競爭，讓美國政府找不到有效的解決方法。