27年前男子呂金鎧涉性侵殺害女大學生，他被判刑20年定讞，檢察總長為他提非常上訴但遭最高法院駁回，呂改向台灣高等法院聲請繼續審判，主張他當年捨棄上訴不合法。

本案發生於1993年間，范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後喪命；檢警追查，認為住戶呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，檢警指控，有妨害風化前科的陳男假釋，投靠呂男；陳佯稱找家教，與呂制伏范女並性侵得逞，另以衛生褲在范女頸部打死結，致范女窒息死亡。

一審判處陳、呂2人死刑，官司纏訟10多年，高院更六審認定是陳打死結後才導致范女死亡，判呂20年徒刑，陳死刑。呂在更六審判決後放棄上訴而定讞。

更七審委託刑事局鑑定DNA，發現死者下體沒有呂精液，改認定呂並非共犯，仍判陳死刑；直至更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回陳上訴而定讞。

62歲的呂金鎧聲請繼續審判，他說當年在捨棄上訴後不久，就請律師提上訴，上訴應是合法的。庭末，法官也提醒律師可考慮再審新程序，本件更七審時因DNA技術有做不同認定，或許可列為新證據。庭末法官諭知候核辦。