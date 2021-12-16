苗栗市《貢鍋共鍋》麻辣火鍋餐廳推出【復刻1930仕紳龍蝦宴】。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市《貢鍋共鍋》麻辣火鍋餐廳推出【復刻1930仕紳龍蝦宴】。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府勞青處積極輔導苗栗青年創業，協助在地青年蔣侑恩將苗栗火車站旁1棟80年老洋樓，改造成苗栗頂級麻辣鍋宴客餐廳，餐廳在今年初開幕時，就遇疫情停業，蔣侑恩咬緊牙關苦撐，希望在疫情後推出直逼五星級飯店菜色，讓苗栗鄉親能享用高檔料理，用美食來緩解疫情苦悶。

78年次的蔣侑恩出身自苗栗大湖，曾經在當地知名餐廳學習餐飲料理技術多年，在得知苗栗縣政府勞青處積極協助苗栗在地青年創業後，在縣府輔導下，投入龐大的資金，租下苗栗火車站前站建中街上一棟建造於1930年代日式洋樓，以重溫當年1930風華年代概念，打造成苗栗頂級麻辣火鍋宴客型場地。

蔣侑恩取名《貢鍋共鍋》的高檔麻辣火鍋店，所在的老洋樓完工於日據時代的1937年，距今已有80多年。據傳，當時房子是日本木材製材所的辦公室，建築風格受到當時皇民化運動影響，老屋呈現洋樓風格，2樓有1個陽台，除了作為辦公室，也是當時日本木材製材所─伊藤社長，經常宴請朋友的重要集會所。

蔣侑恩對於修整老洋樓有自己的想法，「每個建築都有他自己的生命軌道和價值，在這棟已經有80幾年老房子裡，過多的裝修反而沒有必要，因此選擇將老屋的配件重新更換顏色，讓它重新擁有新的生命。融入「台式富貴」運用台灣早期主要出口的芭蕉葉和傳統富有人家代表的鯉魚，以宣紙窗花呈現台式風格，也將苗栗的石虎納入其中。使用舊窗框做為每間包廂的隔間，是老件的修復，恰巧也因疫情的緣故，這樣的獨立空間讓大家有個舒適且安全的用餐距離。」

雖然餐廳在2021年初一開幕，就遇到疫情而停業，但蔣侑恩仍堅守創業與夥伴們的夢想，目前正值歲末年終，疫情趨緩之際，《貢鍋共鍋》推出【復刻1930仕紳龍蝦宴】，要以直逼五星級飯店的菜色設計，來打造獨一無二的麻辣火鍋宴會！