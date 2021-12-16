高雄城中城大火造成嚴重死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，高市議會14日三讀通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，主要針對高雄市1995年6月28日以前取得建造執照的6樓以上公寓大廈輔導成立管理組織，由工務局分類分期分區公告輔導及補助計畫，加速管理組織成立與正常運作。

高雄市長陳其邁表示，高雄目前仍有許多公寓大廈未成立管理組織，無法依據公寓大廈管理條例對大樓進行管理及維護，管理組織的運作不但關係到公寓大廈生活品質，更攸關住戶權益，因此高市府訂定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，要求6樓以上公寓大廈一律成立管理組織。

工務局說明，將分類分期分區公告高市6樓以上公寓大廈輔導計畫，並輔導大樓召開區分所有權人會議成立管理組織，同時要求於自治條例施行日起1年內，成立管理組織並完成報備程序，經輔導後1年內未成立者，將對專有部分區分所有權人處以5000至5萬元罰鍰。另外，屆時未報備者，工務局也將對主任委員、管理委員或管理負責人處以3000至3萬元罰鍰。

另外，為輔導市民完成「高市8層以上未達16層的集合住宅建築物」首次公安申報，及針對今年度老舊複合式大樓消防公安專案檢查對象，補助防火門修繕、門弓器修繕等項目，工務局將於2022年1月1日推出系列補助計畫，以提升老舊集合住宅大樓公共安全。