臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股新增漢唐（2404）等15檔、刪除聯強（2347）等15檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。
成分股納入15檔包括：佳格、豐興、宏碁、群光、漢唐、創見、國產、兆豐金、華立、緯創、日月光投控、致伸、台郡、GIS-KY、信義。
成分股刪除15檔包括：大成、大統益、台化、中興電、正隆、永豐餘、聯強、佳世達、技嘉、華票、國票金、神基、禾伸堂、盛群、精誠。
臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股新增漢唐（2404）等15檔、刪除聯強（2347）等15檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。
成分股納入15檔包括：佳格、豐興、宏碁、群光、漢唐、創見、國產、兆豐金、華立、緯創、日月光投控、致伸、台郡、GIS-KY、信義。
成分股刪除15檔包括：大成、大統益、台化、中興電、正隆、永豐餘、聯強、佳世達、技嘉、華票、國票金、神基、禾伸堂、盛群、精誠。
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