中央行疫情指揮中心在今年5月把全國升為三級警戒，重創勞動市場，據兒盟今天公布的「偏鄉兒少的線上學習生活狀況」調查，發現在疫情期間有27.1％的家庭收入減少，有47.5％的偏鄉兒少在疫情期間曾經沒有正常吃三餐或吃不飽。

兒盟認為，在疫情停課前，偏鄉弱勢兒少在學校裡有穩定的營養午餐，甚至大學校結合社區資源提供早餐與晚餐，但在疫情及暑假期間，家裡缺乏大人照料的孩子，往往在家隨便吃零食、泡麵，甚至有一餐沒一餐的吃。

此外，升為三級警戒後，指揮中心要求全國各校「停課不停學」，改用遠距教學上課，未料據兒盟調查，有1／5的孩子只能用手機上課，網路只有24.5％要使用家人4G熱點分享，更發現有60.7％的兒少表示沒有安靜不受干擾的房間、46.6％兒少表示上課地方沒有充足照明，還有38.1％沒有自己的書桌等環境及設備缺乏問題。

兒盟認為，亟使疫情趨緩，但線上就是孩子們未來學習的趨勢，因此如何彌平城鄉線上學習的落差，也是當務之急，呼籲政府應補足偏鄉學校所需的數位設施設備之外，更要致力於網路安全素養教育，希望孩子們能具備更多網路安全知能，不要迷失在網路世界中。

中國信託慈善基金會今年持續與兒福聯盟合作，也呼籲社會大眾加入捐款行列，幫助弱勢孩子翻轉未來。捐款可洽兒盟官網。