「公投4個都同意，台灣金門更美麗！」國民黨金門縣黨部今天下午17時，與全國同步在重要路口展開請託行動。（李金生攝）

「公投4個都同意，台灣金門更美麗！」國民黨金門縣黨部今天下午17時，與全國同步在重要路口展開請託行動。（李金生攝）

「公投4個都同意，台灣金門更美麗！」國民黨金門縣黨部今天下午17時，與全國同步在重要路口展開請託行動。縣黨部主委吳興邦與縣長楊鎮浯在金城鎮民生與民權路口籲請鄉親在1218公投日投下4個同意票。

縣長楊鎮浯表示，這次的公投攸關食安、用電及環境保護，還有民主權利的保障，希望鄉親相揪出來投下同意票，展現人民力量和民主心聲。

吳興邦主委則強調，公投是藉由民意的直接參與，對於重大議題發表意見，作為國家重大決策的依據，但民進黨政府用各種不當的行政動員，高度介入了原本應讓人民自己決定的公民投票，很顯然已經是一場絕對「不公平」、「不對等」的公民投票。國民黨與民眾站在一起，也要呼籲大家1218一起走出家門，投下同意票，才能阻止民進黨網軍治國、違法亂政。

縣議員李應文等人也說明，這4個議題與健康、經濟發展、人民的權利保障都有密切關連，期盼大家投下4個同意票，讓人民的聲音真正發出來，也讓政府的鴨霸、顢頇得到該有的制衡。