85度咖啡蛋糕烘焙專賣店當年在台灣可說是相當盛行，在短短三年內開了300家分店，甚至拓展到海外，在美國、大陸、香港、澳洲都有多家分店。不過近日有網友覺得85°C已經退流行了，現在幾乎沒看過有人在喝，好奇還有人會去85°C消費嗎？貼文引起討論，住在美國的網友表示「85°C在這真的賣很好，而且是少數能買到台式麵包的地方」。

一名網友13日在PTT上發文表示，85°C當初在台灣造成一股炫風潮，後來還增加烘焙部開啟複合式概念大受歡迎，台灣許多門市現在依然健在，也有一些店家改裝翻新，但好像就這樣而已，其他方面沒什麼增長。

原PO印象中創辦人曾說85°C在中國賺錢數到手軟，甚至去美國開店。不過在台灣，原PO現在幾乎沒看過有同儕在喝，同事叫飲料外送也很少出現在選項裡，朋友聊天聚會也不會約85°C，每次經過85°C看到的都是中老年人買杯咖啡，坐外面抽菸，或是婦女帶小孩買生日蛋糕，偶爾才會有年輕人買切片蛋糕，於是詢問「還有人會去85°C消費嗎？多久沒買過了？」。

貼文引起熱烈討論，網友紛紛分享85°C的優點，「海鹽的真的好喝」、「麵包都還蠻好吃的」、「蛋糕便宜，現在依然沒有店能贏」、「要看店家，我家附近的很乾淨，服務也很好」、「固定禮拜三五有特價」、「我這邊人潮還是很多，尤其禮拜五」。還有住在美國的網友表示，「人在美國，85度C在這真的賣很好，而且是少數能買到台式麵包的地方」。

不過也有很多網友點出85°C的缺點，表示漸漸的不喜歡去消費了，「本來就不好吃」、「被抽菸的搞爛了」、「我家附近的都很髒」、「霸佔騎樓就很不ok」、「陽光都直射蛋糕櫥窗，全部都變質，吃完都烙賽」、「只記得105度C」。

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