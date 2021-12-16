據英國媒體報導，英國東倫敦沙德韋爾(Shadwell)的一間公寓，近日傳出濃濃惡臭。嚴重的臭味不僅讓居民感到頭疼與咳嗽，甚至導致1名11歲的女童慘遭臭死。消防隊在清理整棟公寓後，才發現讓居民不適的臭味，居然來自毒殺老鼠的藥餌。該藥劑透過通風系統傳遍整間公寓，才讓住戶們紛紛出現不適的感覺。
報導指出，住在這間公寓的女孩，以及她7歲的弟弟還有母親，於11日失去意識並為人緊急送醫。儘管醫院緊急搶救，但她還是不幸香消玉殞，而弟弟與媽媽則保住1命。
消防人員檢查整棟公寓後，才發現罪魁禍首居然是大批的老鼠藥。公寓內放置大量的老鼠藥，使得屋內被灌滿有毒的化學氣體。尤其是廁所，化學氣體的濃度最高，氣體更隨著通風口散播。
居民聽到後不只感到害怕，更有多人表示自己也身體不舒服，大部分的人只好去旅館躲個2天。
女孩的死訊還引發居民的恐慌，1名擁有3個小孩的母親表示，「作為一位母親，我只能說發生這種事根本就是最糟糕的噩夢。這對小女孩來說太不公平了，我一想到就會哭，我根本無法停止不去想」。
其他居民則表示對公寓安全感到憂慮。1名住戶表示，「我聽說毒藥是透過通風口傳到整間大樓的。如果這是真的，我會擔心我家人健康。到底是誰把它放在那裏，這真的很可怕」。1名80歲的老婦則表示，自己根本不敢回家
文章來源：Shadwell residents ‘scared to go home’ after girl, 11, dies from rat poison in 'heartbreaking' chemical incident
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