An 11-year-old girl has died after a 'chemical incident' in Shadwell 🚨



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據英國媒體報導，英國東倫敦沙德韋爾(Shadwell)的一間公寓，近日傳出濃濃惡臭。嚴重的臭味不僅讓居民感到頭疼與咳嗽，甚至導致1名11歲的女童慘遭臭死。消防隊在清理整棟公寓後，才發現讓居民不適的臭味，居然來自毒殺老鼠的藥餌。該藥劑透過通風系統傳遍整間公寓，才讓住戶們紛紛出現不適的感覺。

報導指出，住在這間公寓的女孩，以及她7歲的弟弟還有母親，於11日失去意識並為人緊急送醫。儘管醫院緊急搶救，但她還是不幸香消玉殞，而弟弟與媽媽則保住1命。

消防人員檢查整棟公寓後，才發現罪魁禍首居然是大批的老鼠藥。公寓內放置大量的老鼠藥，使得屋內被灌滿有毒的化學氣體。尤其是廁所，化學氣體的濃度最高，氣體更隨著通風口散播。

11 yr old Fatiha Sabrin died after chemical poisoning. Pest control chemicals were found in their block in Shadwell,East London. Her brother and parents were found unresponsive too. Their blocks been evacuated. She use to write poetry. Rest in Peace Fatiha https://t.co/ucXHdMyxRz — Shareefa Energy (@ShareefaEnergy) December 13, 2021

居民聽到後不只感到害怕，更有多人表示自己也身體不舒服，大部分的人只好去旅館躲個2天。

女孩的死訊還引發居民的恐慌，1名擁有3個小孩的母親表示，「作為一位母親，我只能說發生這種事根本就是最糟糕的噩夢。這對小女孩來說太不公平了，我一想到就會哭，我根本無法停止不去想」。

其他居民則表示對公寓安全感到憂慮。1名住戶表示，「我聽說毒藥是透過通風口傳到整間大樓的。如果這是真的，我會擔心我家人健康。到底是誰把它放在那裏，這真的很可怕」。1名80歲的老婦則表示，自己根本不敢回家