PLATTS報導，受原油波動趨穩、上漲，乙烯等上游原料持平支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨報價跌幅趨緩。其中，先前表現偏弱的ABS、PS、LLDPE連袂止跌出平；HDPE、PP下跌10美元、20美元。台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）營運紓壓。

不過，PVC因報價仍處高檔，且需求隨天冷建築開工趨緩，報價續跌60美元，每噸價格跌破1400美元，下探1350美元。先前抗跌的LDPE也出現報價鬆動，下挫50美元，每噸報價滑落至1450美元。

分析師指出，受惠歐洲乙烯需求較好，行情上漲帶動乙烯整體行情上行，支撐近期亞洲乙烯市場價格平穩。目前乙烯價格維持千美元之上，丙烯約990美元，產品利差仍以PVC相對走堅，而液鹼行情持續攀揚、具PVC一貫布局的台塑，收益動能相對勝出。

ABS、PS下游用戶剛需採買維持生產，而上游原料SM企業庫存偏中低位，預期挺價觀望，支撐行情維持區間震盪。SM隨著裝置重啟和新裝置預期投產，供應壓力將增加，漲勢阻力大。

PP因上游丙烯市場供應充足，成本與需求端支撐一般。大陸近期PP去庫順利，但新產線推高供應，在需求維持低水平的情況下，預計短期難有大漲。

大陸12月PVC市場持續保持穩步下滑走勢。天氣轉涼，PVC下游需求逐步轉淡，而電石價格半月跌幅超6％，成本支撐力減弱，加上近期PVC檢修企業不多，市場供應量有所提升，成交重心逐步下移。

廠商指出，大陸近期PVC裝置檢修不多，但因環保、利潤等因素，產量回升較小。電石因產能增量受限，且屬高耗能產業，開工將受到經常性干擾，價格難以深跌。電石價格堅挺將明顯支撐PVC成本，尤其電石法PVC企業經常面臨成本太高，而虧損停車情況。