上市櫃台灣智能車供應鏈聯盟指數 新增亞泥等7檔 18:302021/12/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2021年成分股定期審核結果。成分股新增亞泥（1102）等7檔、刪除裕隆（2201）等7檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後。 成分股納入7檔包括：亞泥、中鋼、三陽工業、台光電、玉晶光、力旺、致伸。 成分股刪除7檔包括：裕隆、美律、禾伸堂、崇越、彩晶、長華*、群聯。 聯準會縮減購債加快退場 估明年升息3次 陸港觀盤－中央經濟工作會議 釋正面訊號 #群聯 #美律 #彩晶 #崇越 #中鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣智能車供應鏈ETF 打造新護國神山 04:102021/12/16 投資理財 廣運明年營運 內外皆美 04:102021/12/16 證券．權證 花旗環球：半導體景氣觸頂還早 精選七大指標股 09:022021/12/16 財經 美國傳再下重手 黑名單 新增八家陸企 04:102021/12/16 財經要聞 集團股作帳行情發燒 04:102021/12/16 證券．權證 統一FANG+ETF追蹤的尖牙指數成份股增微軟 刪Twitter 11:552021/12/16 財經 機械業 樂觀看待明年景氣 04:102021/12/16 財經要聞 櫃買十尖兵 法人逆勢買 04:102021/12/16 證券．權證 花旗環球：半導體高峰還早 04:102021/12/16 財經要聞 台光電、創意等14檔上市櫃股價創天價 15:122021/12/16 財經 美股科技基金 長線趨勢亮 04:102021/12/16 投資理財 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 百年老店1年換3董座 股價暴跌！謝金河喊話：這個人不能再躲了 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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