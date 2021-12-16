臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2021年成分股定期審核結果。成分股新增亞泥（1102）等7檔、刪除裕隆（2201）等7檔。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後。

成分股納入7檔包括：亞泥、中鋼、三陽工業、台光電、玉晶光、力旺、致伸。

成分股刪除7檔包括：裕隆、美律、禾伸堂、崇越、彩晶、長華*、群聯。