阿里山國家風景區管理處16日舉辦2022阿里山溫度季啟動儀式，同時也點亮在愛情大草原上新設的裝置藝術。（張亦惠攝）

阿里山國家風景區管理處16日舉辦2022阿里山溫度季啟動儀式。（張亦惠攝）

阿里山國家風景區管理處16日舉辦2022阿里山溫度季啟動儀式，同時也點亮在愛情大草原上新設的裝置藝術。（張亦惠攝）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處2022年系列活動，將阿里山的生態資源搭配當地自然時序的變化，並以海拔氣溫為概念，以一月一特色舉辦12場系列活動，16日下午的阿里山溫度季記者會，宣布溫度季正式啟動，現場也為牛埔仔愛情大草原的兩座裝置藝術點燈，為阿里山入口營造更浪漫的意象。

阿管處處長洪維新表示，這次與以往不同的是，阿管處把一年四季的活動整合，不只在台18線，還有西北廊道、部落等，與南投水保局、嘉縣政府、地方農會等單位跨域整合，現在疫情慢慢解封，遊客回來了，希望藉此能將資源整合，帶給業者跟社區更好的收入。

阿管處指出，阿里山溫度季兩大主題大活動將於1月8日「四季茶旅X浪漫雲之鄉」、9日「大地饗宴X山里見」兩天在牛埔仔愛情大草原搶先開跑，除此之外2022年還有10場系列活動，包括石棹春櫻夜、瑞里紫藤花季、圓潭x太興螢火蟲季、太和茶李王、新美pasu熬逗逗、阿里山國際茶藝學校、春季茶會x茶山採筍季、夏季茶會x觀音瀑布x金獅紙寮、秋季茶會x太興萬鷺朝鳳、冬季茶會x二延平步道遊蹤，從海拔280公尺的觸口到海拔2663公尺的大塔山，不同高度呈現不同風貌與文化。

16日傍晚記者會上特別結合牛埔仔愛情大草原兩座裝置藝術「逐月奔愛」、「月光宮殿」點燈，為阿里山入口的觸口地區增添新亮點。洪維新也表示，愛情大草原的夜間光雕營造及明年逐鹿展演場將啟用，都希望能將遊客留在阿里山在地消費。