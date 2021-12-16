一名印尼籍漁工11月24日入境台灣，12月15日結束自我健康管理前自費採檢陽性（Ct37），但在醫院尚未通知結果前，16日下午自行從高雄搭機至馬公準備出海作業，目前衛生局已安排該名漁工住院檢疫，並啟動疫調及追蹤相關接觸者後進行集中檢疫。

澎湖縣政府表示，疾管署判斷該名印尼籍漁工病毒量低，目前先要求至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應即可解除隔離，另外相關接觸者若同為陰性也可解除隔離。