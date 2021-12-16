沒等醫院通知就搭機飛澎湖 印尼漁工採檢陽性 Ct值曝光 18:562021/12/16 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼漁工未等醫院採檢結果，自行從高雄搭機至馬公，結果檢驗結果為陽性。圖為澎湖機場。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名印尼籍漁工11月24日入境台灣，12月15日結束自我健康管理前自費採檢陽性（Ct37），但在醫院尚未通知結果前，16日下午自行從高雄搭機至馬公準備出海作業，目前衛生局已安排該名漁工住院檢疫，並啟動疫調及追蹤相關接觸者後進行集中檢疫。 澎湖縣政府表示，疾管署判斷該名印尼籍漁工病毒量低，目前先要求至醫院隔離採檢，如果連續呈陰性反應即可解除隔離，另外相關接觸者若同為陰性也可解除隔離。 北市防疫旅館2確診 男房客同團19名團員採檢結果出爐 隔離變染疫 桃園防疫旅館淪陷 同樓層4人確診 #新冠肺炎 #台灣 #漁工 #澎湖 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園防疫旅館爆群聚「已8人確診」 鄭文燦：這物品恐成感染途徑 17:092021/12/16 生活 北市8旬老婦確診 2人居隔、6人健康管理 採檢結果出爐 15:582021/12/16 生活 柬埔寨入境女染Delta 最新接觸者採檢結果出爐 14:292021/12/16 生活 印尼出現第一起Omicron個案 另有5例待確認 15:252021/12/16 國際 1218公投》嚴防「邊開邊投」亂象重演 蘇貞昌下令：要一雪前恥 12:372021/12/16 政治 澎湖行政專車與水泥車預拌車起衝突 滿車縣府主管及媒體傻眼 16:292021/12/16 社會 桃園防疫旅館爆群聚 同旅館有8確診者 16:362021/12/16 生活 今起全面查核防疫旅館 「3天一篩」斷傳播鏈 16:582021/12/16 生活 桃園防疫旅館爆環境汙染 鄭文燦讚王文彥機警：從統計學發現異狀 16:422021/12/16 生活 防疫旅館爆群聚 共8人確診 指標個案「關聯圖」曝光 14:402021/12/16 生活 桃園防疫旅館爆環境汙染 鄭文燦將親上火線說明 15:262021/12/16 生活 生活熱門新聞 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 第二波農遊券來了 888元中獎率100％ 怎麼抽懶人包出爐 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 媽祖託夢要林靜儀參選？林佳龍回5字鄉民全炸鍋：這人沒救了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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