服務超過300小時桃園平鎮警資深婦女志工獲獎。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市警察局婦女志工大隊長蕭美玲，於26日下午1率領大隊幹部至平鎮警分局慰問平鎮婦女志工中隊，除了致贈慰問品感謝這群姊妹在防疫期間無私奉獻外，另外也表揚了平鎮中隊11位服務滿300小時的好姊妹，分局長黃富村及平鎮婦女志工中隊長陳麗娟亦全程陪同，過程歡笑、溫馨。

平鎮警分局分局長黃富村表示，本次表揚活動因為疫情影響，沒有大規模的表揚活動，但婦女志工大隊長蕭美玲仍率領大隊幹部逐區慰問、表揚，除了在寒冬中贈送分局保暖棉被，讓24小時不間歇的員警睡個暖呼呼的好覺外，同時也頒發平鎮婦女志工中隊績優姊妹，感謝她們在疫情中無私的奉獻。

本次接獲表揚的平鎮婦女志工共有11位，服務時數均超過300小時，其中讓人值得一提的是，宋屋分隊的鍾淑娥、周美珍、陳臆琇、陳靜雯及龍岡小隊魏玉英，這5位志工大姊服務時數均超過1000小時，可謂是資深中的資深，服務及協助過的民眾都超過千人，本次得獎可謂是名至實歸。

桃警局婦女志工大隊長蕭美玲另提到，婦女志工大隊於92年的12月份成立後，一直以來都是擔任警察與民眾的潤滑劑，除了安撫報案民眾的情緒外，也協助警方一些靜態的文書工作，在疫情期間也無畏病毒持續至警察機關協勤，所以趁著歲末之際，率領大隊幹部前來慰問，感謝各位姊妹無私付出。