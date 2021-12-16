疫情期間，美國亞裔族群集結上街，反對仇恨亞裔的暴力事件；南加州一群女性候選人串連結盟，目標2022年選舉，強化亞裔女性參政力量，在決策桌上占有一席之地。

儘管美國已選出史上首名具亞非裔血統的女性副總統賀錦麗（Kamala Harris），政治新聞媒體Politico在5月指出，人口成長快速的亞洲及太平洋島民裔（AAPI）族群在政壇發言權仍低，民選官員人數不到1%。

反思民主運動（Reflective Democracy Campaign）報告指出，儘管於2020年中的統計AAPI族群占全美人口6.1%，但各層級政府中具AAPI背景的民選領袖只占0.9%，其中女性僅1/3。

準備在明年爭取連任的洛杉磯山景學區（Mountain View School District）教育委員會委員吳孟臻（Cindy Wu）14日與3名女性候選人舉行記者會，對外募款支持亞裔女性候選人。

來自台灣的吳孟臻是第一代移民，她說年幼時到美國一句英文都不會講，原是房地產經紀人的她投身公眾事務，選上教委3年之後，體認到亞裔要爭取權益，必須積極參與政治，特別是女性。

吳孟臻說：「最近幾年我們看到影視產業改革，更多亞裔臉孔在美國的電視、電影中出現，在政壇上需要更多人像我們一樣站出來，讓孩子有學習的對象。」

吳孟臻說，學區教育委員會主管學校事務，經手決策的經費甚至比地方政府多，她呼籲亞裔女性從政可以從最基層的學區教委做起，「只要能夠參與決策，就能有所改變」。

台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）的妻子、托蘭斯學區（Torrance Unified School District）教委劉詹碧琪（Betty Lieu）受訪的時候，被問到美國副總統賀錦麗、中華民國總統蔡英文這兩名女性政治人物站上政壇高位所代表的意義。

曾任加州副檢察長、現為律師的劉詹碧琪說：「兩位我都曾經見過幾次，他們都是非常傑出的女性，我認為這是非常重要的一步，但我們仍有很長的路要走，直到有一天，更多亞裔女性在州或聯邦層級的議會任職。」

來自北加州的佛利蒙特（Fremont）市議員黃潔宜（Teresa Keng）表示，身為女性從政經常遇到歧視，被問「你出來參選，那家裡的小孩子誰來照顧」，男性政治人物從來不會這樣被問。

黃潔宜表示，儘管賀錦麗當上副總統，但在美國職場仍然存在男女同工不同酬的問題，許多企業高層還是以男性占大多數，因此兩性平權還有一條很長的路要走，期待更多女性從政。

越南裔的海倫．陳（Helen Tran）將在明年競選加州聖伯納地諾市長，她受訪提到，雖然女性從政面臨許多挑戰，但也有不少優勢，像是一人兼顧數職的多工運作能力。

海倫．陳說：「我有三個小孩，我是全職的職業婦女，但我同時積極參與社區事務，這就是女性政治人物的價值，我們擁有這樣的能力，照顧不同的族群，確保不同的聲音都能被聽到。」

吳孟臻鼓勵有意投身政治的亞裔女性，語言並非隔閡，最重要的是擁有找出問題、解決問題的能力，同時能向選民說出自己的故事，清楚表達出參選的初衷與理念，就有機會獲得選民認同，獲得參與決策的位置。