對於媒體人周玉蔻日前在臉書貼出截圖，暗指顏家菲籍女看護遭性侵喪命，顏寬恒直言，不懂爆料者心態，「台灣是沒法律、沒司法嗎？道聽塗說、黑白講！」前民進黨立委郭正亮預測，「我跟你講，林靜儀就是這樣落選的！」他直言，「這個就是引起反彈，因為已經編到接近鬼故事，已經可以上靈異節目了」！

針對媒體人周玉蔻日前在臉書貼出截圖，暗指顏家菲籍女看護遭性侵喪命，顏寬恒表示，這些人因為選舉而把這件司法都已定讞的事拿出來炒作，隨便講、不查證，這種說故事是對他進行「政治操作」。顏寬恒直言，不懂爆料者心態，「台灣是沒法律、沒司法嗎？道聽塗說、黑白講！」

對此，前民進黨立委郭正亮16日在《新聞大白話》直言，用「網路盛傳」，然後「黑函照登」，這就是黑函照登的節目，為什麼不請另外一方來講？如果要這樣搞，這個叫媒體嗎？乾脆叫「林靜儀競選後援會外圍」算了嘛！

郭正亮預測，「我跟你講，林靜儀就是這樣落選的！」主持人錢怡君問，「你現在就斷定林靜儀會落選？」郭斷言，「這個就是引起反彈，因為已經編到接近鬼故事，已經可以上靈異節目了」。

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