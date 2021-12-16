林智勝向中信兄弟提出希望不要被放進60人契約保護名單中，代表他不須提出自由球員（FA）申請就獲得「真自由」，16日他以原棒協理事長身分出席關懷盃開幕典禮，談到自己的下一步，他先對中信球團表達滿滿感謝，至於是否可能「鳳還巢」，他不做任何排斥，強調球員最需要的就是有舞台表演。

林智勝今年再度符合FA資格，若是他提出申請，全額轉隊費為390萬元，但在經紀公司、選手本人主動提出下，兄弟同意不將他放進60人契約保留名單，各隊可以自由接觸，也大大增加他的轉隊機率。

今天他出席關懷盃開幕典禮時大方回應此事，但他先拜託在場媒體，「關懷盃的標題要大一點，我的新聞請你小一點，真的麻煩大家。」就是希望外界能給予這些小球員更多關注、支持。

林智勝說：「首先我非常感謝中信球團成全，讓我沒有被放在60人名單內，謝謝他們給我機會去尋找新的地方發展，真的很感謝他們的支持與幫忙。」至於下一步，他全權交由經紀公司處理，盼在1個月後會有很好的結果，「有什麼結果經紀公司會馬上告知大家。」

近年來受到傷勢影響，加上兄弟陣中好手輩出，壓縮到林智勝的上場空間，今年球季尾聲的2發驚天全壘打，讓他生涯全壘打數來到289轟，追上「森林王子」張泰山，並列聯盟全壘打王，明年他所敲出的任何1轟都將成為紀錄。

外界也好奇他是否可能會再披上桃猿球衣破紀錄，林智勝說：「其實我不排斥，因為選手就是要有舞台表演，當你最後沒有球隊時，就是面臨退休的時候，但我現在不想太多，就盡力去做，就等之後再跟經紀公司討論，看進展到什麼地步。」