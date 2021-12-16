美國加州女子喬琳（Joleen Diaz）因其超級凍齡外貌在網路爆紅，IG上有高達56.9萬名粉絲，看照片根本不敢相信她芳齡44歲，與21歲女兒梅蘭妮（Meilani Parks）站在一起根本就像雙胞胎。不少年輕男子受到她的吸引，而她也常跟女兒一起與小鮮肉進行4人約會（double dates）。

喬琳是一名高中老師兼單親媽媽，來自關島的她，在女兒梅蘭妮10歲時帶著她來到加州；而她在14年前與前任分手後，一直維持單身。她透露因為和女兒看起來就像姊妹，甚至是雙胞胎，因此常被年輕男子搭訕，她也曾和女兒一起去4人約會，「女兒常會向我詢問戀愛問題，我喜歡她願意信任我的意見，我覺得她把感情處理得很好，很高興我的經驗能對她有幫助」。

不過有趣的是，喬琳的照片實在「美得太不真實」，導致她約會網站上的帳號時常遭人檢舉是假照片、假帳號，帳號因此被刪除好幾次。

喬琳坦承，她的社群媒體經常收到年輕男子傳訊想跟她約會，不過大部分都是出於好奇而不是真心想交往。喬琳表示雖然年齡對她來說不是問題，但她並不想和玩咖在一起，她欣賞有上進心、有自信、有一定經濟能力的男性，且彼此可以幫助對方成長。此外，她也期待對方喜歡戶外活動、運動，且像她一樣愛狗。