美國好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）以《麻雀變公主》系列、《穿著Prada的惡魔》和《悲慘世界》等代表作，成為家喻戶曉的女演員，至今仍被認為是「票房保證」代表之一；39歲的安海瑟薇除了演戲鮮少出席公開活動，最近特地參加慈善晚宴，零修圖照發現她又瘦了一圈，幾乎小一號的身形讓網友都看傻，讚嘆「比當公主時還漂亮了」。

安海瑟薇在2019年生下兩個小孩後，屢屢被拍到身材走樣和媽媽味十足的模樣，被批評身為女星卻不管理身材；近年來安海瑟薇持續有電影作品外，偶爾會出席公開活動，昨晚她驚喜現身紐約一場電影慈善晚會，穿了CHANEL的連身洋裝，真實狀態全被看光。

安海瑟薇昨晚現身電影慈善晚宴，39歲真實狀態曝光。(圖/ 摘自安海瑟薇IG)

從安海瑟薇在IG分享的晚會照片中，她一頭披肩的中分長髮，露出深邃的五官，削肩洋裝也大露鎖骨和纖細手臂，和先前被拍到身材走樣的狀態差很大，現在的SIZE幾乎小了一號。

另外，安海瑟薇站在潘妮洛普克魯茲和黛安克魯格旁，儘管身高比兩人高也不顯得大隻，零修圖不科學模樣讓網友紛紛忍不住讚嘆，「39歲還和公主時期差不多真的太扯」、「越來越有女人味」、「女神就是女神」、「瘦了不少的感覺，很美啊」、「希望我39歲也能長這樣」、「美國女星中沒有隨著年齡增長崩壞的最佳代表啊」。