武陵農場黑天鵝以自然撫育為主，黑天鵝爸媽帶著4隻寶寶悠遊戲水。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場黑天鵝以自然撫育為主，黑天鵝悠遊戲水模樣超可愛。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場從苗栗大久珍禽交換黑天鵝，以優化基因。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場的櫻花季聞名全國，每年總吸引大批遊客造訪，不過，遊客眼尖發現有8隻黑天鵝悠游戲水，模樣相當討喜。副場長胡發韜表示，園區黑天鵝原產澳洲，6月才誕生4隻寶寶，特與民間交換品種以優化基因，目前正評估下個月舉行命名可行性。

武陵農場目前有8隻黑天鵝，第一代於2007年自台北市立動物園取得公鵝與場內原有兩隻母鵝(慈湖陵寢管理處取得)進行繁衍，希望讓身形優雅的黑天鵝可為單調的湖泊增加景觀亮點，之後陸續生下第二、三代，至今已不可考繁衍幾代，也歷經贈與清境農場等其他相關單位。

胡發韜指出，農場6月時誕生4隻黑天鵝寶寶，日前特地與苗栗大久珍禽繁殖場進行公鵝交換，為黑天鵝血緣管理及保育繁殖工作盡一份心力，更進一步優化良好遺傳基因，農場擁有得天獨厚的環境，氣候與黑天鵝原生環境相似，且採用自然撫育為主，送去交換的1隻公鵝寶寶特別壯碩高大。

胡發韜表示，這8隻4大4小的黑天鵝走在路上相當討喜，悠遊水上姿態也十分優美，吸引眼尖遊客目光，紛紛拿起手機捕捉畫面。8隻嬌客一直沒有名字，目前正評估命名可行性，但因其外觀相似不易辨別，看是否採用戴腳環等方式區別，若可行，最快下個月舉辦命名活動。

武陵農場指出，園區生物相與生態物種非常多元，場區內景觀植物與農特產品均採用自然工法或安全無毒友善環境作法，營造鳥類適合棲息環境，很多遷徙鳥類也會在農場停留，農場致力環境保育與生態維護，無論雪螢、櫻花鉤吻鮭、藍腹鷴、台灣長鬃山羊等蟲魚鳥獸紛紛在武陵現蹤。