天氣變冷很容易覺得飢餓，許多人到了下午總是想吃零食解饞，其中蘇打餅更是不少人的選擇之一，但其實看似不起眼的蘇打餅熱量高得驚人！對此，營養師余朱青在臉書粉專特別分享選擇零食的3大關鍵，讓民眾能吃得既有飽足感，也能避免越吃越胖。

余朱青透露，許多人因為對食物特性不了解，明明吃沒幾口，卻吃進不少驚人熱量，其中像是看似健康選擇的蘇打餅，一小包內裝三至四片，熱量就要164大卡，跟半碗白飯差不多！至於零卡果凍雖然熱量低，但食用時務必留意裡頭的成分，若是化學成分取代了天然食材，或是用食品添加物所製造，不僅沒有營養價值，吃多了也會對身體造成負擔。

對此，余朱青推薦堅果類營養豐盛，且是好的油脂來源， 適量攝取是蠻不錯的零食選擇，而根據衛福部的每日飲食指南建議，每日建議食用量為一份，每份含脂肪5公克，熱量45大卡。若將熱量換算成可食用數量，杏仁果及腰果每日可食用量約為5粒，開心果則約為15粒、核桃仁2粒。

余朱青強調，減脂時不是不能吃零食，是要聰明選零食，最好選擇少加工、低糖低脂、少鹽少油的比較好，若能選原形零食更好。

她解釋，蘇打餅一小包比半碗飯的熱量高，也比100克的地瓜熱量還高，吃了一小包也不太會有飽足感，但是如果選擇吃一小份地瓜就不同了，地瓜營養價值高，膳食纖維及維生素也比蘇打餅好，吃了一包蘇打餅可能還想吃點別的，但是吃一點地瓜就會比較有飽足感，也比較不會再去找其它零食吃。

除此之外，下午嘴饞吃零食也可以多和同事分享，不僅可以拉近彼此距離，重點是自己也不會吃進太多熱量。

六大常見零食熱量、鈉含量整理：

▍鱈魚香絲100g

熱量333.1大卡、鈉含量1710毫克

▍蘇打餅乾100g

熱量529.6大卡、鈉含量243毫克

▍海苔100g

熱量301大卡、鈉含量1160毫克

▍洋芋片100g

熱量571大卡、鈉含量587毫克

▍果凍100g

熱量60大卡、鈉含量34毫克

▍黑巧克力85% 100g

熱量613大卡、鈉含量5毫克