為了解發酵乳製品是否對人體血壓值得高低產生影響；南澳大學與緬因大學組成的研究團隊，針對逾900名成年參與者進行橫斷面研究。結果發現，相較於不攝取優格的參與者，每天攝取1份優格的參與者血壓數字下降達7%。

這份研究已刊載於2021年11月份的《國際乳品業期刊》。文中指出，全球約有超過10億人罹患高血壓；高血壓患者往往染上心血管疾病的風險也更高，例如心臟病與中風。

事實上，心血管疾病在全球各地造成嚴重致死率。在美國，平均每36秒就有1人死於心血管疾病；在澳洲，則是每12分鐘就有1人死於心血管疾病。有鑑於高血壓是導致心血管疾病的頭號風險因素，尋找降低與調節血壓的方法，已成為提前介入心血管疾病的重要防治措施。

目前學界仍不清楚，攝取發酵乳製品是否會影響血壓數值；為此，研究團隊透過「緬因─雪城縱向研究」(Maine–Syracuse Longitudinal Study)，遴選915名成年人進行橫斷面研究。其中，高血壓患者564人，非高血壓患者351人。

所有參與者除須填寫飲食頻率問卷，以掌握優格攝取量外；還需測量收縮壓、舒張壓、平均動脈壓與脈搏壓，以及身體質量指數(BMI)、總膽固醇、葡萄糖、高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL)與三酸甘油脂等數據。

透過多變項回歸分析，研究團隊發現優格明顯有助於改善高血壓參與者的收縮壓與平均動脈壓。具體來說，相較於不食用優格的人，食用優格的參與者血壓值下降近7%。

研究團隊解釋，優格之所以能降低血壓，是因為它富含一系列的微量營養素，包括鈣、鎂、鉀，這些都有助於調節血壓。此外，優格還能促進蛋白質釋放細菌，進而降低血壓。

研究團隊表示，該研究顯示，即使只攝取少量的優格，也能帶來降低血壓的好處。未來會進一步針對高風險族群，驗證優格是否能同樣對他們帶來好處。