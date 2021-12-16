特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 增欣銓刪聯亞 18:572021/12/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入欣銓（3264）、刪除聯亞（3081）。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。 期貨與選擇權學刊總編輯蔡蒔銓 聚焦ESG、加密幣商品 棄息賣壓濃 台積跌破600元 惟依歷史經驗，填息行情不俗 #欣銓 #聯亞 #菁英 #特選 #上櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發國際元月上櫃 連鎖店深耕北美 04:102021/12/15 證券．權證 上市櫃台灣智能車供應鏈聯盟指數 新增亞泥等7檔 18:302021/12/16 財經 上市500大報酬指數 納入敦陽科等20檔 18:092021/12/16 財經 台灣期貨商品 拚走向國際 04:102021/12/15 財經要聞 台塑生醫退出聯亞藥董事會 04:102021/12/15 產業特刊 聯強等30檔上市櫃股 股價創今年新高 17:502021/12/15 財經 台灣智能車供應鏈ETF 打造新護國神山 04:102021/12/16 投資理財 中小型代表300報酬指數 納入智原等22檔 18:202021/12/16 財經 永豐台灣智能車供應鏈ETF掛牌 13:042021/12/15 財經 高股息低波動股價指數 新增漢唐等15檔 18:212021/12/16 財經 統一FANG+ETF追蹤的尖牙指數成份股增微軟 刪Twitter 11:552021/12/16 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。