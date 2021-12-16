臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入欣銓（3264）、刪除聯亞（3081）。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。

期貨與選擇權學刊總編輯蔡蒔銓 聚焦ESG、加密幣商品
棄息賣壓濃 台積跌破600元 惟依歷史經驗，填息行情不俗
#欣銓 #聯亞 #菁英 #特選 #上櫃