臺灣指數公司今（16）日公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入欣銓（3264）、刪除聯亞（3081）。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效。