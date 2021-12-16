金融消費評議中心成立十年來，2021年12月收到首樁「寵物險」理賠爭議案件。金融消費評議中心總經理洪令家表示，本月收到首件寵物險理賠爭議案，有消費者投訴為愛犬投保最高保額的寵物險，且有勾「自動續保」，投保一年後、剛進入第二年狗狗就生病手術，沒想到申請理賠時，保險公司以「該險已停售」且已有用「明信片」通知故而拒賠，引發爭議。

洪令家表示，這隻薩摩耶犬的主人在一年前為愛犬投保，而且是投保保障內容最完整的方案三，年繳4800元，保障內容包括寵物門診費用（每次最高2500元、一年最高10次，補償七成、自負額三成），住院費用（每次最高1萬元、一年最高二次、補償七成、自負額三成）、手術（每次最高5萬元、一年最高二次），寵物侵權責任保險金（當狗狗咬人時，在保險期間內累積最高賠償金額200萬元）、寵物協尋廣告費（實支實付、每次最高1000元）、寵物寄宿日額實支實付、每次最高2000元），然而近期帶狗狗做完眼瞼手術後向保險公司申請理賠，卻遭到保險公司拒賠。

洪令家指出，產險公司拒賠原因為該保單已停售，而且有寄「明信片」通知當事人，但飼主表示，當初在保單上已勾了「自動續保」，且沒有收到停售的明信片通知，就帶狗狗去就醫了，因而引發爭議。

洪令家表示，通常養寵物不會是一年、二年而已，當初保單承諾是「自動續保」，消費者自然會認定保障一直存在，而後來保單停售產險公司僅以「明信片」通知是沒有考慮到飼主的權益，因為許多人都視寵物為家人，通知客戶不能用明信片而應該用「簡訊」或「掛號」確保通知到才對。

洪令家表示，此案產險公司的意思表示是否確實已到達申請人，在「公平待客」上可能存有瑕疵。故建議相對人（保險公司）研議申請人能接受的調處方案。目前此爭議正在處理中，最慢2022年2月評議結果才會出爐。

洪令家也呼籲，投保寵物險的飼主要注意保單的內容與期限，而且通常寵物投保的年齡也有限制，像此張保單就不保9歲以上的狗狗，而保險公司也不要在客戶通知上便宜行事，以免未來引發更多糾紛。