全球陷入通膨危機，珠寶成為抗通膨保值的最佳理財工具。Diamond Bank (鑽石銀行)「彩鑽亞洲巡迴展」登台，即起展至19日止，珠寶總價逾30億台幣，從小資女可以輕鬆入手的1克拉黃鑽，到台灣頂級富豪鎖定入手要價10億元的粉紅彩鑽項鍊，都可找到適合投資的寶石。

彩鑽是時下抗通膨的投資理財工具，尤其是已停產的阿蓋爾粉紅鑽，圖為1克拉粉鑽戒指。（Diamond Bank提供）

彩鑽量少且稀有，尤其是紅鑽、粉紅鑽、藍鑽等，一般珠寶展能見到5顆、10顆已是十分難得，但Diamond Bank一口氣從日內瓦珠寶大展引進數百顆彩鑽，其中粉紅鑽就有近百顆，黃鑽也有150顆左右，數量之龐大，可謂歷年少見。

其中一件沙烏地阿拉伯公主擁有的粉紅鑽項鍊，主石是一顆20克拉風箏形切割粉紅鑽，鍊圈上鑲滿25顆阿蓋爾粉紅鑽，每顆粉紅鑽也都有1克拉大小，是皇室委由梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）訂製，是Diamond Bank總經理陳昱羲透過國際友人借展來台，身價達10億台幣。

Diamond Bank彩鑽展即起登台，沙烏地阿拉伯公主擁有的20克拉粉紅鑽項鍊也來台參展，要價10億元台幣。（Diamond Bank提供）

陳昱羲分析，全球通膨議題不斷，珠寶成為最佳的避險理財工具，就連價格一向平穩的鑽石，今年也大漲了15%，成色淨度佳的頂級鑽石更飆升了30%，「預測彩鑽將會接棒飆漲，尤其是數量極少的彩紅鑽、綠鑽，之前已漲了50%，之後還會再漲，值得投資！」

彩鑽量少稀有，在通膨效應下前景看好，圖為2克拉藍鑽戒指。（Diamond Bank提供）

買珠寶不是有錢人的專利，沒錢的小資女也可投資珠寶，陳昱羲推薦小資女可考慮買進每年穩定成長的黃鑽，為此Diamond Bank還特別推出1克拉黃鑽優惠價只要9萬9000元，限量15顆，擁有人生第一顆彩鑽再也不是夢想。