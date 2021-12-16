周育誠說，當時小俊頭部右側腫脹、經磁振造影顯示，顱骨有大腫瘤。（張妍溱攝）

台中市1歲5個月的男童小俊，在出生1個月14天時，因常嘔吐、哭鬧，就醫確診「嬰兒血管瘤」顱骨內長了大血管瘤壓迫腦幹，經醫師判斷必須進行開顱手術、切除腫瘤，因擔心嬰兒無法承受出血，先進行藥物及栓塞讓腫瘤縮小，最後成功切除腫瘤，術後恢復良好。

台中榮總神經醫學中心兒童神經外科主任醫師周育誠說，當時小俊頭部右側腫脹、經磁振造影顯示，顱骨有大腫瘤，最大直徑5公分，壓迫腦幹、侵犯頭骨，腫瘤內有出血、血管豐富、有中腦膜動脈充血。經切片結果是良性，但壓迫腦幹，仍是相當危險。

曾罹患嬰兒血管瘤，經開顱手術後，已1歲5個月的小俊（右2）目前恢復狀況良好，活潑好動，在父母的陪同下，16日出席記者會。（張妍溱攝）

醫師周育誠指出，嬰兒血管瘤因血管內皮細胞增生而產生，好發於頭頸部，約佔50％，但嬰兒血管瘤長在顱骨很少見，佔顱骨原發良性瘤的2％。治療方式包括藥物、手術、栓塞等，造成腦幹壓迫的嬰兒血管瘤，因腫瘤血管豐富，先使用藥物讓腫瘤縮小，再用血管栓塞，降低嬰兒手術大失血的風險。

周育誠表示，患者於去年10月份先栓塞，由兒童心臟科團隊置入導管，介入性腦血管外科再進行經動脈血管栓塞。栓塞後3周，電腦斷層顯示腫瘤內出血吸收，腫瘤變小；另藥物使用下，在栓塞2個月後，腫瘤厚度由4.5公分降至1.8公分，腦幹減壓，同年12月份由兒童神經外科進行開顱手術完全切除腫瘤，追蹤將近1年。

台中榮總表示，院內兒童神經外科，針對複雜、困難手術，與介入性腦血管外科合作，於複合手術室（hybrid OR），進行血管攝影、栓塞或手術中立體定位，總計兒童腦血管疾病10例、深頸和頸椎腫瘤1例、顱底腫瘤1例、腦膿瘍2例、腦室引流3例。