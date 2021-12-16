知名小兒科醫師陳木榮因為常上醫學相關節目，加上也會在社群分享醫學和衛教資訊，是不少家長心中的偶像，之前他帶著妻子一起上節目，長腿辣妻真面目驚豔眾人，今(16日)他再度曬出兩人難得約會的自拍閃照，但網友焦點全放在夫人身上。

陳木榮難得在臉書放閃，發文寫下：「今天和老婆的早餐約會…已經十年多沒有兩個人好好地吃一頓早餐了」，透露這是有小孩之後的小確幸，只見他和老婆臉貼臉恩愛合影，讓網友都直呼太閃了，「為什麼看不到畫面，一片強光」。

陳木榮難得放閃，網激讚老婆像陳喬恩。(圖／翻攝自臉書)

而網友也狂讚陳木榮夫人太美，「我只看到醫師娘很美」、「太太好有氣質」、「夫人好吸睛，自動忽略柚子醫師 」，還有人形容「老婆跟陳喬恩很像」，直呼這篇根本是炫耀文無誤。

陳木榮之前帶著嬌妻上節目，坦言之前都不會緊張，沒想到站在太太身邊，「竟然緊張到話都講不出來」，而老婆當天穿著白襯衫搭黑色短裙，露出甜美笑容和一雙修長美腿，讓網友看了全暴動，直呼「這麼美的太太應該早帶出來」、「為什麼把這麼正的太太藏在家裡？」