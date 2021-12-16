天主教中華聖母基金會16日邀電視節目主持人楊月娥（左），一起幫東石阿春阿嬤大掃除、準備家常年菜。（中華聖母基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

天主教中華聖母基金會社工人員16日幫東石阿春阿嬤大掃除、準備家常年菜。（中華聖母基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

天主教中華聖母基金會社工人員16日幫東石阿春阿嬤大掃除、準備家常年菜。（中華聖母基金會提供／呂妍庭嘉義傳真）

天主教中華聖母基金會今偕電視節目主持人楊月娥來到嘉義縣東石鄉「阿春阿嬤」家，幫行動不便的阿嬤大掃除，準備五菜一湯佳餚年菜，讓難得吃到澎湃年菜的阿嬤十分開心，基金會表示，基金會推動「暖個好冬」活動超過10年，每年為嘉義地區500戶弱勢家庭準備生活物資，但目前募款只募到4成，盼各界幫忙，農曆年前募足剩餘6成缺口。

東石鄉80歲「阿春阿嬤」在子女過世、孫子入獄後，獨自跟12歲曾孫女同住在古厝三合院，2年前阿嬤歷經一場車禍，導致雙腳無力，又因甲狀腺癌，讓她光是為了走到三合院別一頭的「灶咖」，就像進行一場大工程。

阿嬤平常靠著居服員送餐、自行泡麥片、牛奶或由曾孫女做些簡單菜餚過日，常常居服員送來便當，兩人就分著吃，平時兩人靠微薄積蓄、中低收補助款過日子，社工很擔心阿嬤身體，也放心不下正值發育期的曾孫女，常帶著生活物資到宅探望。

今基金人員來到阿春阿嬤家，不但為她烹煮一鍋補氣、補體力的鱸魚湯，基金會副執行長温媖媖也偕同楊月娥，一起幫阿嬤大掃除、準備家常年菜，冷清的古厝好久沒這麼熱鬧，一口喝下冒著熱氣的鱸魚湯，阿嬤開心地笑了，直說好喝、足感溫。

温媖媖表示，基金會服務個案中超過8成是經濟弱勢，近7成領有身心障礙手冊，5成是兩老相依、獨居長輩，甚至是高風險家庭的孩子，這些家庭常種種因素，歲末年終過得極為辛苦，而基金會「暖個好冬」已舉辦超過10年，每年底都動員基金會超過200位同仁，一起為嘉義地區老老照顧、獨居、身障朋友等500戶弱勢家庭準備生活物資。

温媖媖說，今年基金會準備可以常溫保存的「五福豐味包」，長輩簡單加熱，就能有熱熱的雞湯、粥品食用，另還有內含酒精噴瓶、口罩的「健康平安一起袋」，讓他們在外安心、在家可溫飽，暖胃也暖心，只是募款僅達4成，盼各界捐款響應，用愛陪伴辛苦的家庭。