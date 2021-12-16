花蓮光復鄉北富村14鄰有18戶住家，因地處偏遠，自來水管連結至少3公里遠，導致40年來無自來水可用，長年飲用山泉水與井水，住戶聯名陳情，議長張峻協商有關單位會勘，爭取到約1千萬元工程經費。自來水公司第九區管理處預計明年2月開工，5月中旬可完工，居民期盼完工後，「終於有乾淨安全自來水可用」。

議長張峻邀台灣自來水公司第九區管理處課長林武榮、鳳林營運所主任蔡三郎、縣府原民處部落經建科長鄧凱倫、北富村長汪文光及多位陳情人，到現場會勘協調，北富村長汪文光、西富村長劉貴滿，以及18戶申請自來水居民代表也表達關切。

張峻表示，安全衛生穩定的自來水，是當地住戶熱切的殷望，從資料收集彙整到自付費用的共識，感謝各單位的通力合作和溝通協調。花蓮縣仍有許多偏鄉部落尚無自來水可用，只要鄉親有需要，他一定全力協助爭取。

自來水公司第九區處長白榮裕表示，開工前說明會已請張峻議長出席，讓所有的自來水申請戶清楚瞭解目前申請進度，以及與未來工程施作項目和範圍，將建構當約3000公尺供水管線，讓18戶居民可以使用自來水，相當不易，完工後也不忘提醒大家珍惜水資源。

議會表示，111年全縣的自來水延管工程僅核定三案，而中區的北富村就是其中一案，屬於競爭型的核定案。該案光復鄉中正路二段2巷及17巷延管工程核定經費1050萬，供水管線共2778公尺，受益戶數為18戶，預計111年2月中旬開工，5月中旬即可完工。

村長劉貴滿感謝張峻議長居間協助，加速促成14鄰自來水申請戶的心願，以後遇到枯水期再也不用擔心用水問題，當地居民均表感謝與欣慰。