憨兒小文到庇護工場工作已經一年，小文自覺不識字，工作一定會做不好。就服員鼓勵小文，並運用圖片記憶法讓小文反覆練習，協助小文熟悉場內工作。在小文的努力下，翻轉了即便不識字也能把工作做好，小文重拾自信，努力工作賺錢，希望能幫家裡買冷氣，讓家人有涼涼的冷氣吹。

憨兒小媛因患有癲癇疾病，每當學習新東西時，手總會因為緊張而不自覺地顫抖，卻願意比別人花更長時間學習；阿偉是自閉症的憨兒，工作到一半時，容易跳脫當下情境，出現手舞足蹈狀況，導致專注力不足而影響工作，自信心也遭受到打擊，但在就服員的提醒與幫助下，慢慢能將每個產品排放整齊，把禮盒精準組裝。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，喜憨兒基金會自1995年成立以來，努力為憨兒找到進入社會的方法，從一開始的烘焙到後來的餐飲服務，2017年更是成立了「愛點心」鮮凍美食，並設立庇護工場專門製作，讓憨兒能從依賴轉為獨立，進而自力更生。基金會為協助憨兒培養各種工作技能，讓憨兒們能穩定工作，賺取薪水。

農曆春節即將到來，喜憨兒庇護工場也緊鑼密鼓地生產冷凍年菜，讓消費者只需解凍複熱，無油煙美味料理立即上桌；喜憨兒愛點心庇護工場通過ISO 22000及HACCP雙認證，以食品安全最高規格來製作冷凍食品，每年持續推出新菜色，讓消費者有更多的選擇，搭配振興5倍券還有50％加碼優惠，歡迎社會大眾力挺庇護工場，踴躍訂購。