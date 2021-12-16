湖內警分局日前破獲一竊盜案，竊嫌原來是飲料店的離職員工，潛入店內偷取新台幣4萬6000元，警方循線破獲。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警力有限，民力無窮。高雄市岡山警分局與湖內分局對於守護治安，各自推出治安巡守隊與「防竊諮詢顧問」（治安風水師），希望透過警民合作，共同守護治安。

岡山警分局日前舉辦守望相助隊常年訓練暨巡守志工特殊訓練，會中80名守望相助隊隊員出席。警方肯定岡山區程香里、橋頭區西林社區守望相助隊的付出，以及表揚績優巡守人員10人。

其中的程香里守望相助隊李州正、曾新順人，深入社區巡守發掘獨居長輩，於今年疫情爆發前，得知一名7旬婦人兩天多沒有外出，且其家人在外地工作，於是通報消防人員從二樓破窗入內，將獨居長輩救出送醫，幸無大礙。

湖內方面，警方籲請民眾向警察機關申請「防竊諮詢顧問」（治安風水師），為住宅或營業處所做防竊安全檢測，以防宵小入侵。

另關於高雄市治安概況，警方統計，今年1月迄今槍擊案件發生6件，較去年同期減少6件，全數偵破；另暴力犯罪發生數與去年同期比較減少23件，全數偵破，破獲率在六都排名第2。警方將持續掃蕩黑非法槍械，降低刑案發生。