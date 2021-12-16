橘子集團16日推出全新的「漫畫星」平台，同時也宣布積極投資發展原創內容，未來3年將挹注新台幣5億元。展望近期營運，橘子董事長劉柏園則表示，目前橘子旗下Beanfun!平台推出至今，會員數已達百萬名，主要仍以ACG用戶為主，預期2022年將有望開始貢獻營收。而在遊戲部分，橘子明年第二季、第三季將各發一款遊戲，不過玩家期待的《便利商店口袋版》手遊還在打磨中，將延至2023年推出。

橘子擁有197個原創自製IP，過去每年投資約新台幣1億元在原創內容上。今年5月份，橘子正式成立「IP發展部」，主要聚焦在三大業務，包括漫畫與小說作品開發與產製編譯、平台營運及內容行銷、IP授權發展業務等。上半年率先推出出「文學星」，同時與華文原創平台鏡文學合作，多位知名作家群合作，目前平台上小說數量約900部，2022年將突破千部小說。

今（16）日橘子再推出「漫畫星」，首先上線12部精選轉載作品，農曆年前將增加到30～50部。未來「漫畫星」預計每年推出至少20部以上的原創作品，含轉載共制等預計近百部，積極發展台灣原創IP。

展望明年營運，劉柏園表示，明年營運動能將來自於線上遊戲，目前穩定成長中；此外，Beanfun!平台會員突破百萬，預期明年將會帶來初步營收貢獻。此外，遊戲部分，預計明年第二季、第三季將各推一款。

橘子11月營收8.3億元，年增30％，主要是因為兩套主要產品營運動能續強，帶動11月營收較去年同期增長。累計今年前11個月橘子營收107.3億元，年增10％，受惠於《新楓之谷》今年表現亮眼，再加上新作挹注，今年累計前11月自結合併營收創歷年同期次高。

回顧11月，《天堂M》等多款遊戲改版，營收效益穩健，亦帶動GASH交易金額較去年同期增加69％、儲值數也有26％成長；橘子支付受惠於通路代收稅費業務，交易總額較去年同期提升165％、交易筆數成長114％。以12月營運來說，橘子表示，主力產品將推出年度大型活動；因應雙12販售通路檔期及後續節慶消費，橘子支付推出超商通路滿額20％零用金回饋，有閑電商則將祭出滿額抽盲盒與企業店消費高倍數零用金優惠。