全聯與Uber Eats合作近1年，觀察到生鮮蔬果在全台各區都是最暢銷的商品，前3名的水果是奇異果Kiwi、香蕉Banana、蘋果Apple，正巧與全聯最熱賣的「AKB」不謀而合；蔬菜中的「天菜」則是火鍋季受歡迎的青江菜，在25至30支蔬菜中銷量占10至12%，相當驚人。

從今年1月與Uber Eats合作至今，以平均30分鐘隨點即送、線上線下均一價為優勢，店數從最初的50家拓展到214家，明年要擴增為270家；集中線上精選商品的24小時專門店，目標要從今年底的7家，明年達到50家。

全聯總經理室協理初貴民表示，近1年來Uber Eats平台上的全聯訂單成長4倍，活躍用戶數成長3倍；至今帶動單店業績成長2至3倍，尤其24小時店假日訂單最高可達4、500單；主力客層8成是女性，20歲至40多歲都有，以40多歲居多；目前總品項數超過2500支較年初增4成，商品內容1周調整1次，連We Sweet限量聯名甜點都可買得到。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣（左起）、全聯先生邱彥翔、全聯總經理室協理初貴民，除揭示合作1年的佳績，也發表「買全聯，就上 Uber Eats」全新廣告。（全聯提供）

為了觸及更多民眾，Uber Eats首次專為生鮮拍廣告，邀全聯先生邱彥翔擔任Uber Eats生鮮雜貨外送品牌大使，拍攝趣味感十足的「買全聯，就上Uber Eats」廣告。即日起至明年3月底推出首次訂購Uber Eats生鮮雜貨用戶享1次5折優惠，輸入「首購點全聯」優惠序號，單筆訂單滿100元，最高可折抵150元。

根據觀察，最支持全聯生鮮外送的消費者1個月可訂29次，最常購買的品項為飲料沖泡、糖果零食；全聯在Uber Eats線上最熱門的品類排行依序為蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食，以及火鍋專區；蔬菜和水果占各地區的前3名，南部消費者愛買水果勝過於蔬菜。

其中，天菜是「青江菜」，銷售占蔬菜類商品超過1成，常被買來與火鍋類商品搭配，此外，最受歡迎配料除金針菇外，還有中華超嫩豆腐、玉米筍；小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底和石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底，則是人氣最高。最夯的零食是暢銷40年的「北海鱈魚香絲」。