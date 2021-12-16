央行四度出手打房，且瞄準囤房、囤地族，祭出史上最嚴貸款成數限制。央行總裁楊金龍坦言，明年房價可能續漲，但他也強調，選擇性信用管制還有空間，不是到此為止。

央行今天舉行第4季理監事會議，考量全體銀行不動產貸款集中度仍高，為了避免囤房、囤地，全體理事一致同意四度出手調整房市管制，並自12月17日起實施。

央行這次房市管制措施主要有4項，自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成；購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建；餘屋貸款最高成數降為4成；工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

楊金龍表示，按照當前房地產循環週期來看，房價「現在好像還在上升階段」，根據央行蒐集銀行、不動產機構發布的資料，對於房市展望也偏向樂觀；綜合上述因素，明年房價還是有上漲可能，但漲勢應趨於緩和。

媒體詢問，央行去年底至今，已經三度出手，今天又第四度祭出房市管控，是否意味選擇性信用管制沒有效。

楊金龍表示，房價是相關部會要共同努力的事情，央行推動選擇性信用管制後，金融機構確實有控管貸款成數，撥款金額下降、利率也有提高；如果只以房價走勢衡量選擇性信用管制效果，並不合理。

楊金龍接著指出，相關部會持續推出健全房地產市場措施，央行也一步步調整選擇性信用管制，到目前為止「我認為還有空間」。這番話也暗示央行將持續緊盯房市，必要時還是會推出第五波房市管制。

為了避免建商囤地，央行這次房市管制對於建商購地貸款限制更嚴格，除了調降貸款最高成數至5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

楊金龍表示，銀行與建商簽貸款契約時，本來就有期間限制，如果未在一定期限內動工，利率會往上加，但實務上，發現有部分銀行未按照契約執行；央行近期將找銀行到會討論後續執行細節，要求按照契約執行，且列為日後金檢項目。

公股行庫主管受訪時則說，政府對不動產放款政策已經捏得很緊，持續以金檢等手段緊盯銀行，政策上能再進一步採用的手段很少；銀行明年不動產放款勢必會更為謹慎，但在建築成本沒有降低下，房價應難降低。